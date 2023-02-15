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1 час назад

На Госуслугах заработал сервис подтверждения личности

Российская Газетаиещё 3

В приложении Госуслуг заработал сервис подтверждения личности в бытовых ситуациях. Он доступен для использования на смартфонах с ОС Android, оснащенных NFC-модулем.

На Госуслугах заработал сервис подтверждения личности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали в Минцифры, сервис "Подтверждённое фото" поможет в простых ситуациях, когда нужно показать паспорт или подтвердить возраст, например, в магазине или при входе в офис.

"Загрузить подтвержденное фото легко: понадобятся только загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем. Пока сервис работает в экспериментальном режиме", - обратили внимание в ведомстве.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев предложил запустить процедуру легализации этой функции в правовом поле Президенту Владимиру Путину. Глава государства поддержал эту инициативу.

Министр сообщил, что это безопасная и защищенная технология, она полностью согласована с ФСБ. При этом он подчеркнул, что обычный паспорт никуда не девается и не отменяется, просто у граждан появится выбор в ряде ситуаций, какой документ предъявлять - бумажный или электронный.

Общество,Максут Шадаев,Владимир Путин,ФСБ,
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