На Госуслугах заработал сервис подтверждения личности

В приложении Госуслуг заработал сервис подтверждения личности в бытовых ситуациях. Он доступен для использования на смартфонах с ОС Android, оснащенных NFC-модулем.
Как рассказали в Минцифры, сервис "Подтверждённое фото" поможет в простых ситуациях, когда нужно показать паспорт или подтвердить возраст, например, в магазине или при входе в офис.
"Загрузить подтвержденное фото легко: понадобятся только загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем. Пока сервис работает в экспериментальном режиме", - обратили внимание в ведомстве.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев предложил запустить процедуру легализации этой функции в правовом поле Президенту Владимиру Путину. Глава государства поддержал эту инициативу.
Министр сообщил, что это безопасная и защищенная технология, она полностью согласована с ФСБ. При этом он подчеркнул, что обычный паспорт никуда не девается и не отменяется, просто у граждан появится выбор в ряде ситуаций, какой документ предъявлять - бумажный или электронный.