На Госуслугах заработал сервис подтверждения личности

В приложении Госуслуг заработал сервис подтверждения личности в бытовых ситуациях. Он доступен для использования на смартфонах с ОС Android, оснащенных NFC-модулем.

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Как рассказали в Минцифры, сервис "Подтверждённое фото" поможет в простых ситуациях, когда нужно показать паспорт или подтвердить возраст, например, в магазине или при входе в офис.

"Загрузить подтвержденное фото легко: понадобятся только загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем. Пока сервис работает в экспериментальном режиме", - обратили внимание в ведомстве.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев предложил запустить процедуру легализации этой функции в правовом поле Президенту Владимиру Путину. Глава государства поддержал эту инициативу.