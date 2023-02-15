В России снизилась смертность

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность в 2022 году снизилась на 22% по сравнению с 2021 годом. Об этом она сказала в ходе видеоконференции, посвященной открытию объектов здравоохранения в стране.
«Но я хотела бы поблагодарить те регионы страны за то, что мы поступательно движемся по снижению смертности, на 22% смертность по сравнению с 2021 годом снизилась по РФ в 2022 году», — сказала Голикова.
Также вице-премьер отметила, что младенческая смертность в России показывает хороший потенциал к снижению.
Ранее Голикова заявила, что ожидаемая продолжительность жизни в стране по итогам 2022 года увеличилась до 72,6 года. Она добавила, что российское правительство уделяет особое внимание развитию здравоохранения в рамках соответствующего национального проекта.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия учреждений здравоохранения в российских регионов заявил, что восстановление объектов социальной сферы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях уже идет, несмотря на все имеющиеся сложности.