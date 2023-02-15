В России снизилась смертность

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность в 2022 году снизилась на 22% по сравнению с 2021 годом. Об этом она сказала в ходе видеоконференции, посвященной открытию объектов здравоохранения в стране.

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«Но я хотела бы поблагодарить те регионы страны за то, что мы поступательно движемся по снижению смертности, на 22% смертность по сравнению с 2021 годом снизилась по РФ в 2022 году», — сказала Голикова.

Также вице-премьер отметила, что младенческая смертность в России показывает хороший потенциал к снижению.

Ранее Голикова заявила, что ожидаемая продолжительность жизни в стране по итогам 2022 года увеличилась до 72,6 года. Она добавила, что российское правительство уделяет особое внимание развитию здравоохранения в рамках соответствующего национального проекта.