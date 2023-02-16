Синоптик спрогнозировал морозы до -17 °С в Петербурге в конце февраля

Синоптик Александр Шувалов заявил, что ветер и снег ожидаются в Санкт-Петербурге с субботы.
В беседе с «Невскими новостями» он отметил, что морозы прогнозируются в последнюю декаду зимы.
«В понедельник и вторник подморозит до -15...-17 °С. А среда — четверг опять задует и опять оттепель», — сообщил эксперт.
Он добавил, что давление и температура будут колебаться вверх и вниз до конца февраля.
Ранее URA.RU сообщало, что синоптики Гидрометцентра Курганской области спрогнозировали похолодание местами до -26 °C в ночь на 17 февраля.