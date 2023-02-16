Синоптик спрогнозировал морозы до -17 °С в Петербурге в конце февраля

Синоптик Александр Шувалов заявил, что ветер и снег ожидаются в Санкт-Петербурге с субботы.

Фото: RT на русском RT на русском

В беседе с «Невскими новостями» он отметил, что морозы прогнозируются в последнюю декаду зимы.

«В понедельник и вторник подморозит до -15...-17 °С. А среда — четверг опять задует и опять оттепель», — сообщил эксперт.

Он добавил, что давление и температура будут колебаться вверх и вниз до конца февраля.