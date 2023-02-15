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39 минут назад

Экстренно остановившего поезд перед упавшей коляской машиниста наградят

Мослента

Машиниста поезда Константина Воробьева и его помощника Андрея Семенова, экстренно остановивших состав прямо перед упавшей на рельсы коляской с ребенком в Подмосковье, представят к награде. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Экстренно остановившего поезд перед упавшей коляской машиниста наградят
Фото: мослентамослента

«Благодаря их профессионализму и умению за доли секунды принимать важные решения, были сохранены две жизни — четырехмесячного младенца и его мамы. Сегодня стало известно, что решением начальника МЖД Воробьев и Семенов будут награждены знаком "Почетный работник Московской железной дороги"», — сообщили в МЖД.

В пресс-службе уточнили, что бригада вовремя заметила, что по платформе катится детская коляска, попавшая на рельсы прямо перед приближающимся поездом. Воробьев незамедлительно применил экстренное торможение. В этот же момент под колеса уже останавливающегося поезда с платформы прыгнула женщина, выхватив из коляски ребенка.

Помощник машиниста Семенов помог ей вместе с младенцем подняться на платформу, где ее ожидал трехлетний сын. Коляску вытащили пассажиры, ожидавшие поезда.

Ранее сообщалось, что коляска с четырехмесячным младенцем упала с перрона перед прибывающим поездом на железнодорожной платформе в Балашихе.

Общество,Константин Воробьев,Андрей Семенов,
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