СМИ: организатора «Бессмертного полка» в Эстонии депортировали в Россию

Эстонские власти аннулировали долгосрочный вид на жительство организатора шествий «Бессмертного полка» в республике, главу НКО «Российские соотечественники в Европе» Сергея Чаулина . Как сообщает ТАСС, мужчину депортировали в Россию.

«Вызвали в полицию под предлогом того, чтобы отдать мне портреты "Бессмертного полка". Там были сотрудники КаПо (полиции безопасности — прим. ред.). Мне предъявили обвинения на 30 страницах, забрали телефон, документы и выслали. Даже не дали возможности позвонить адвокату», — заявил Чаулин.

По информации КаПо, Чаулин выехал из республики на территорию России вечером во вторник, 14 февраля. Отмечается, что на территории Эстонии мужчина находился без гражданства этой страны. Спецслужбы обвинили активиста в «распространении враждебной пропаганды», использовав положение закона об иностранцах — оно позволяет лишать их права на пребывание в стране в случае возникновения угрозы общественному порядку и госбезопасности.