В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
51 минуту назад

СМИ: организатора «Бессмертного полка» в Эстонии депортировали в Россию

Никита Бородкин

Эстонские власти аннулировали долгосрочный вид на жительство организатора шествий «Бессмертного полка» в республике, главу НКО «Российские соотечественники в Европе» Сергея Чаулина. Как сообщает ТАСС, мужчину депортировали в Россию.

СМИ: организатора «Бессмертного полка» в Эстонии депортировали в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вызвали в полицию под предлогом того, чтобы отдать мне портреты "Бессмертного полка". Там были сотрудники КаПо (полиции безопасности — прим. ред.). Мне предъявили обвинения на 30 страницах, забрали телефон, документы и выслали. Даже не дали возможности позвонить адвокату», — заявил Чаулин.

По информации КаПо, Чаулин выехал из республики на территорию России вечером во вторник, 14 февраля. Отмечается, что на территории Эстонии мужчина находился без гражданства этой страны. Спецслужбы обвинили активиста в «распространении враждебной пропаганды», использовав положение закона об иностранцах — оно позволяет лишать их права на пребывание в стране в случае возникновения угрозы общественному порядку и госбезопасности.

Общество,Сергей Чаулин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители