Сергей Полунин раскритиковал артистов за антироссийские высказывания

Российские деятели культуры не могут сформулировать мысль, и от этого нет уверенности, что они правы. Об этом в интервью Лиле Абрамовой (Татарке FM) заявил артист балета Сергей Полунин.

Он рассказал о своем отношении к российским деятелям культуры, критикующим правительство. «Если на Западе артист выходит за рамки опасности государства, он больше нигде не котируется. В России – делай что хочешь. Чулпан Хаматова: она не знает, почему тут плохо, она не может этого сказать. Они все не могут сформулировать мысль, и от этого нет уверенности, что они правы. И есть опасность, что они «покрывают» зрителя этими [идеями]», — сказал он.

Также артист отметил, что в Великобритании появилась мода на антироссийскую позицию. По его словам, для того чтобы быть принятыми в общество, необходимо поддерживать такую позицию.

«Кто приехал или живет в Лондоне, там модно, но еще и нужно быть «анти-Россией». Все специально акцентируется», — подчеркнул Полунин.