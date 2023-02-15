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1 час назад

Сергей Полунин раскритиковал артистов за антироссийские высказывания

Газета.Ru

Российские деятели культуры не могут сформулировать мысль, и от этого нет уверенности, что они правы. Об этом в интервью Лиле Абрамовой (Татарке FM) заявил артист балета Сергей Полунин.

Сергей Полунин раскритиковал артистов за антироссийские высказывания
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он рассказал о своем отношении к российским деятелям культуры, критикующим правительство. «Если на Западе артист выходит за рамки опасности государства, он больше нигде не котируется. В России – делай что хочешь. Чулпан Хаматова: она не знает, почему тут плохо, она не может этого сказать. Они все не могут сформулировать мысль, и от этого нет уверенности, что они правы. И есть опасность, что они «покрывают» зрителя этими [идеями]», — сказал он.

Также артист отметил, что в Великобритании появилась мода на антироссийскую позицию. По его словам, для того чтобы быть принятыми в общество, необходимо поддерживать такую позицию.

«Кто приехал или живет в Лондоне, там модно, но еще и нужно быть «анти-Россией». Все специально акцентируется», — подчеркнул Полунин.

Также он назвал «отмену» русского искусства смешной и грустной. «Если есть ограничение, это дает концентрацию внутри страны. Это тяжело для них. Любые театры Европы – у них база классическая, русская. В Америке 70 процентов продажи билетов [на балет] – это «Щелкунчик». Они друг у друга спрашивают – «а что вы будете делать?». Это и смешно, и грустно. Зритель любит классику. Они вредят сами себе», — считает Полунин.

Общество,Чулпан Хаматова,Сергей Полунин,
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