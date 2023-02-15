Полина Агуреева заявила, что нельзя заставить любить Родину

Спектакль "Живые и мертвые", поставленный Полиной Агуреевой к 80-летию Сталинградской битвы, - пронзительное и честное высказывание о чувстве долга, о любви и вере - спасительных, когда ты на грани жизни и смерти. Вопросы прошлого стучатся в настоящее - перемешались времена. Как в новых поколениях воспитывать чувство Родины? Помогает ли сегодня в этом наша школа? За ответами "РГ" обратилась к режиссеру спектакля Полине Агуреевой.
Школу не очень-то сегодня заботит - говорит она - душа ребенка. А это главное. Не просто сумма знаний для успешного ЕГЭ - а именно душа.
"У русского философа Владимира Эрна, - объясняет Полина, - есть очень глубокая мысль: культура может быть только завоеванной. "Завоевать" - это прожить по-настоящему, прочувствовать ее глубину. Надо не мыслить о культуре, а мыслить и жить культурой… То же можно сказать и о чувстве Родины. Вся наша русская культура пронизана этим чувством".
"Каждый год с детьми мы ездим на Дон, у нас там есть маленький домик. Там река, ветер, степи - для меня это и есть чувство Родины. Нельзя долбить человеку: люби свою родину. Это же на чувственном уровне происходит. Любовь к степи, к своей земле, любовь к людям, которые встречаются нам в деревне - маленькому человеку, необходимо все это прожить".
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