Полина Агуреева заявила, что нельзя заставить любить Родину

"Каждый год с детьми мы ездим на Дон, у нас там есть маленький домик. Там река, ветер, степи - для меня это и есть чувство Родины. Нельзя долбить человеку: люби свою родину. Это же на чувственном уровне происходит. Любовь к степи, к своей земле, любовь к людям, которые встречаются нам в деревне - маленькому человеку, необходимо все это прожить".