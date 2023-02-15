В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Полина Агуреева: Нельзя просто долбить человеку - люби свою страну

Российская Газета

Спектакль "Живые и мертвые", поставленный Полиной Агуреевой к 80-летию Сталинградской битвы, - пронзительное и честное высказывание о чувстве долга, о любви и вере - спасительных, когда ты на грани жизни и смерти. Вопросы прошлого стучатся в настоящее - перемешались времена. Как в новых поколениях воспитывать чувство Родины? Помогает ли сегодня в этом наша школа? За ответами "РГ" обратилась к режиссеру спектакля Полине Агуреевой.

Полина Агуреева заявила, что нельзя заставить любить Родину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Школу не очень-то сегодня заботит - говорит она - душа ребенка. А это главное. Не просто сумма знаний для успешного ЕГЭ - а именно душа.

"У русского философа Владимира Эрна, - объясняет Полина, - есть очень глубокая мысль: культура может быть только завоеванной. "Завоевать" - это прожить по-настоящему, прочувствовать ее глубину. Надо не мыслить о культуре, а мыслить и жить культурой… То же можно сказать и о чувстве Родины. Вся наша русская культура пронизана этим чувством".

"Каждый год с детьми мы ездим на Дон, у нас там есть маленький домик. Там река, ветер, степи - для меня это и есть чувство Родины. Нельзя долбить человеку: люби свою родину. Это же на чувственном уровне происходит. Любовь к степи, к своей земле, любовь к людям, которые встречаются нам в деревне - маленькому человеку, необходимо все это прожить".

Полную версию интервью читайте в ближайших номерах "РГ".

Общество,Полина Агуреева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители