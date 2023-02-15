Психолог, лектор и автор книг по психологии и воспитанию детей Сатья Дас попросил прощения перед аудиторией после скандала на семинаре в Великом Новгороде. Пост с извинениями был опубликован на официальной странице Дас в социальной сети.
Инцидент произошел 12 февраля текущего года на групповом занятии. Одна из присутствовавших рассказала, что в тот день другая слушательница семинара странно вела себя: кричала с места и постоянно задавала провокационные вопросы. Разозлившись, психолог ударил женщину сумкой по голове.
«Что же было на самом деле? В течение двух часов слушательница пыталась сорвать лекцию. Не помогали никакие средства успокоения. Градус повышался и произошло то, что произошло. Сыграли роль и накопленная усталость, и напряжение от беседы со слушательницей, и переживание за тех людей, которые пришли получать ответы на вопросы, а не слушать словесные перебранки», — прокомментировал ситуацию Дас.
В конце публикации автор извинился и признал, что такое поведение недопустимо.
«Это не оправдывает меня, при любых обстоятельствах подобное недопустимо. Я сожалею о случившемся. Я и моя команда приносим извинения. Это будет точкой роста для нас», — написал психолог.