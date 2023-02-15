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17 минут назад

Мосгорсуд оставил в силе решение о законности признания Венедиктова иноагентом

ТАСС

Мосгорсуд отклонил жалобу бывшего главного редактора радио "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* на решение суда, который признал законным присвоение ему статуса СМИ-иноагента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Мосгорсуд оставил в силе решение о признании Венедиктова* иноагентом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Суд отклонил апелляционную жалобу на решение Черемушкинского суда Москвы", - сказал собеседник агентства.

22 апреля 2022 года Минюст включил Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов. Венедиктов не согласился с этим решением и подал иск в суд с требованием его отмены. 23 июня Черемушкинский районный суд отклонил иск.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры ограничил доступ к сайту радиостанции "Эхо Москвы". Позже она была отключена от эфира. Руководство этого СМИ не согласилось с таким решением и подало иск в суд с требованием его отмены, однако суд согласился с позицией надзорного ведомства. Совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" 3 марта прошлого года большинством голосов принял решение о ликвидации радиостанции, ее сайта и всех аккаунтов в социальных сетях.

*Признан иноагентом в РФ

Общество,Роскомнадзор,Мосгорсуд,
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