Мосгорсуд оставил в силе решение о признании Венедиктова* иноагентом

22 апреля 2022 года Минюст включил Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов. Венедиктов не согласился с этим решением и подал иск в суд с требованием его отмены. 23 июня Черемушкинский районный суд отклонил иск.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры ограничил доступ к сайту радиостанции "Эхо Москвы". Позже она была отключена от эфира. Руководство этого СМИ не согласилось с таким решением и подало иск в суд с требованием его отмены, однако суд согласился с позицией надзорного ведомства. Совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" 3 марта прошлого года большинством голосов принял решение о ликвидации радиостанции, ее сайта и всех аккаунтов в социальных сетях.