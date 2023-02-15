Мосгорсуд оставил в силе решение о признании Венедиктова* иноагентом

Мосгорсуд отклонил жалобу бывшего главного редактора радио "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* на решение суда, который признал законным присвоение ему статуса СМИ-иноагента. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд отклонил апелляционную жалобу на решение Черемушкинского суда Москвы", - сказал собеседник агентства.
22 апреля 2022 года Минюст включил Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов. Венедиктов не согласился с этим решением и подал иск в суд с требованием его отмены. 23 июня Черемушкинский районный суд отклонил иск.
Ранее Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры ограничил доступ к сайту радиостанции "Эхо Москвы". Позже она была отключена от эфира. Руководство этого СМИ не согласилось с таким решением и подало иск в суд с требованием его отмены, однако суд согласился с позицией надзорного ведомства. Совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" 3 марта прошлого года большинством голосов принял решение о ликвидации радиостанции, ее сайта и всех аккаунтов в социальных сетях.
*Признан иноагентом в РФ