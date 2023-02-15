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37 минут назад

МВД: В Россию вернулись финансовые пирамиды

Вечерняя Москва

В Россию вновь вернулись финансовые пирамиды. Об этом на пресс-конференции, проходившей в редакции «Вечерней Москвы», сообщил временно исполняющий обязанности начальника 3 отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Ильдар Айнуллин.

МВД: В Россию вернулись финансовые пирамиды
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

По его словам, финансовые пирамиды — вновь одна из самых популярных схем в сфере микрофинансирования. Злоумышленники предлагают жертвам вложить деньги в высокодоходные проекты, предлагая высокие выплаты, не соответствующие рыночным реалиям. При этом никакой предпринимательской деятельностью пирамида в этот момент не занимается.

— Сперва отчисления идут так, как обещали мошенники, за счет взносов новых участников. Таким образом в схему вовлекается все большая аудитория. Но в какой-то момент выплаты прекращаются, а деньги инвесторов исчезают вместе с аферистами, — рассказывает Айнуллин.

Представитель ведомства заявил, что отличить финансовую пирамиду можно по нескольким признакам. По его словам, у таких организаций чаще всего отсутствует лицензия на осуществление профессиональной деятельности и точное описание того, чем они непосредственно занимаются. Также у злоумышленников отсутствует регистрация на территории РФ, они маскируются под офшорную компанию.

— Выдать мошенников может и агрессивная рекламная кампания, и призывы пригласить друзей и родственников, а также наличие первоначальных взносов, которые не относятся к предоставляемому продукту. Также стоит насторожиться, если на сайте организации нет учредительных документов, а также если руководство компании сохраняет анонимность, — заключил Айнуллин.

Ранее стало известно, что в столице участились случаи мошенничества. В январе 2023 года каждое четвертое преступление относилось именно к этой группе.

Общество,МВД России,
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