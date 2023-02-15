В МВД сняли обвинения с актрисы Анны Большовой, которая сбила женщину в Калужской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Авария произошла вечером 14 октября 2022 года в деревне Грачевка. Автомобиль Audi Q3, за рулем которого находилась Анна Большова, сбил 31-летнюю женщину. Она скончалась на месте. Актриса была трезвой, а причиной происшествия называлась неосвещенная дорога.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Однако, по данным Telegram-канала Mash, в итоге с Анны Большовой были сняты обвинения в смертельном наезде.

Теперь в гибели 31-летней Олеси Борисенко обвиняется ее сожитель. По версии следствия, 14 октября 2022 года он вез женщину домой, однако по дороге высадил ее из машины и оставил на обочине.