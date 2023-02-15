В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
12 минут назад

С актрисы Большовой сняли обвинения в смертельном наезде на женщину

Алиса Селезнёва

В МВД сняли обвинения с актрисы Анны Большовой, которая сбила женщину в Калужской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Авария произошла вечером 14 октября 2022 года в деревне Грачевка. Автомобиль Audi Q3, за рулем которого находилась Анна Большова, сбил 31-летнюю женщину. Она скончалась на месте. Актриса была трезвой, а причиной происшествия называлась неосвещенная дорога.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Однако, по данным Telegram-канала Mash, в итоге с Анны Большовой были сняты обвинения в смертельном наезде.

Теперь в гибели 31-летней Олеси Борисенко обвиняется ее сожитель. По версии следствия, 14 октября 2022 года он вез женщину домой, однако по дороге высадил ее из машины и оставил на обочине.

Что известно о смертельном ДТП с участием Анны Большовой

После чего Большова за рулем своего автомобиля сбила женщину. Дело расследуется по статье «Оставление в опасности», отмечает канал.

Общество,Видео,Анна Большова,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители