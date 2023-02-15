Массовую свадьбу устроят на льду Байкала в красивую февральскую дату

«Для поддержки традиционных семейных ценностей в этом году при поддержке ЗАГСа Иркутской области на льду Байкала порядка трех десятков пар заключат брак. Будет настоящая церемония регистрации. <…> Пары поставят свои росписи в ЗАГСах, потом соберутся в определенное время в определенной точке, все синхронно скажут «да», обменяются кольцами и получат свидетельства о браке», – рассказала спикер и уточнила, что церемонию будет проводить настоящий регистратор.