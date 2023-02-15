Массовую свадьбу устроят на льду Байкала в красивую февральскую дату

Почти 30 пар одновременно зарегистрируют официально свои отношения на льду озера Байкала в Иркутской области в красивую дату – 23.02.23. Об этом на пресс-конференции сообщила представитель АНО «Живи на Байкале» Екатерина Брюханова.
«Для поддержки традиционных семейных ценностей в этом году при поддержке ЗАГСа Иркутской области на льду Байкала порядка трех десятков пар заключат брак. Будет настоящая церемония регистрации. <…> Пары поставят свои росписи в ЗАГСах, потом соберутся в определенное время в определенной точке, все синхронно скажут «да», обменяются кольцами и получат свидетельства о браке», – рассказала спикер и уточнила, что церемонию будет проводить настоящий регистратор.
В мероприятии примут участие не только пары из Приангарья. Планируют также зарегистрировать интернациональный союз: невесту – россиянку, уроженку Иркутска, с женихом из Белоруссии. Всем молодоженам дополнительно вручат сертификат от АНО «Живи на Байкале» о том, что их брак заключен на льду.