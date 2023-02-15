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1 час назад

Оторвавшуюся льдину с российскими рыбаками показали на видео

Lenta.ru

На юге Сахалина почти два десятка рыбаков и краболовов оказались на оторвавшейся льдине и чуть не уплыли в Охотское море. Об этом в среду, 15 февраля, сообщается в Telegram-канале МЧС по российскому региону.

Инцидент произошел в районе села Гребенское.

«В результате отлива и отжимного ветра у побережья Охотского моря произошел отрыв ледового поля удалением от берега до 100 метров. На поле находилось 18 рыбаков», — уточнили в ведомстве.

На видео с места, которую публикует Telegram-канал «Подъем», показано, как часть россиян пытается эвакуироваться самостоятельно. В 12:30 по местному времени спасатели доставили всех на берег.

Аналогичные ситуации происходили и в других российских регионах. В декабре в Чувашии от левого берега реки Волга в районе Новочебоксарска оторвалась льдина, на которой находились 33 рыбака. 6 января то же самое случилось в Саратовской области, а 17 — в Ростовской.

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