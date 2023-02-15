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Минобороны России заявило о прорыве обороны ВСУ

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Российские войска прорвали оборону украинских сил в Луганской народной республике, вынудив их отступить на расстояние до трех километров от ранее занимаемых позиций. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Министерство обороны России.

По данным военного ведомства, прорыв российских военнослужащих не смогла удержать даже более укрепленная вторая линия обороны. Несмотря на то, что, отступая, ВСУ дистанционно заминировали район противопехотными минами НАТОвского образца, российский мотострелки «успешно закрепились на занятых рубежах и продолжили наступательные действия».

Нидерланды и Дания отказались отправлять танки на Украину

Нидерланды и Дания не намерены принимать участие в «танковой коалиции» и отправлять современные модели танков Leopard на Украину. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет немецкая газета Die Welt.

По информации правительственных источников издания, «решение было принято в ходе тесных консультаций между Нидерландами и Германией». При этом от поставок танков Украине может отказаться и Финляндия, до тех пор, пока не вступит в НАТО.

Около 200 популярных фильмов исчезнут с «Кинопоиска»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» с 28 февраля ограничит доступ к более 200 фильмам, среди которых «Король Лев», «Бегущий по лезвию 2049», «Крепкий орешек», «Чужие», а также детские мультфильмы. Об этом пишут «Известия».

В список фильмов и мультфильмов, доступ к которым будет заблокирован, также вошли «ВАЛЛ-И», «Рататуй» и «Зверополис». Таким образом, из топ-250 кинотеатра исчезнут 57 картин компаний, которые объявили о приостановке своей деятельности в России. Опрошенные изданием эксперты предупредили об отказах россиян от подписок на онлайн-кинотеатры и уходе аудитории к пиратам.

Турции грозят холера и сибирская язва

Землетрясение в Турции, разрушившее инфраструктуру, а также возникшие в связи с этим проблемы с водоснабжением и соблюдением санитарных норм, могут привести к распространению опасных заболеваний, таких как холера и сибирская язва. Об этом со ссылкой на экспертов в области здравоохранения сообщает газета «Известия».

В опасности прежде всего регионы, попавшие в эпицентр трагедии, но инфекции могут распространиться и по всему миру. Землетрясение, по словам экспертов, может повлиять в том числе и на распространение COVID-19, так как людей, лишившихся жилья, помещают в специальные лагеря, где наблюдается большая скученность. В свою очередь Всемирная организация здравоохранения уже оценила риск распространения холеры в мире как «очень высокий».

МИД Польши уволил всех сотрудников с дипломами МГИМО

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил об увольнении из МИД страны всех сотрудников, проходивших обучение в российском МГИМО. В интервью Gazeta Polska Codziennie он отметил, что такое решение был принято из-за того, что МГИМО входит в «великий проект советского империализма» и является «инвестицией в функционирование российского империализма» в Польше.