Минэкономразвития разработало проект, согласно которому врачам в России предложили выписывать рецепты онлайн, по итогам телеконсультаций. Соответствующий эксперимент проведут в 15 частных сетях клиник, пишут «Известия» со ссылкой на близкий к обсуждению источник.

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В документе Минэкономразвития содержится два ключевых изменения: пациента сможет наблюдать другой врач, а не только тот, что поставил диагноз. В таком случае доктор должен обладать минимум семилетним стажем и работать в той же сети клиник.

Кроме того, медик сможет «формировать рецепт» в виде электронного документа, опираясь на диагноз, установленный на очном приеме. Для этого в договор с клиникой и пациентом следует включить условие об обмене данными с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

В пресс-службе Минэкономразвития добавили, что инициатива расширит возможности пациентов получить медицинскую помощь, а также увеличит доступность телемедицинских консультаций и сэкономит время россиян.

«Например, появится возможность получить назначение лечения профильными медицинскими работниками из разных городов и регионов», — отметили в ведомстве.