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36 минут назад

В России предложили выписывать рецепты онлайн

Lenta.ru

Минэкономразвития разработало проект, согласно которому врачам в России предложили выписывать рецепты онлайн, по итогам телеконсультаций. Соответствующий эксперимент проведут в 15 частных сетях клиник, пишут «Известия» со ссылкой на близкий к обсуждению источник.

В России предложили выписывать рецепты онлайн
Фото: ТАССТАСС

В документе Минэкономразвития содержится два ключевых изменения: пациента сможет наблюдать другой врач, а не только тот, что поставил диагноз. В таком случае доктор должен обладать минимум семилетним стажем и работать в той же сети клиник.

Кроме того, медик сможет «формировать рецепт» в виде электронного документа, опираясь на диагноз, установленный на очном приеме. Для этого в договор с клиникой и пациентом следует включить условие об обмене данными с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

В пресс-службе Минэкономразвития добавили, что инициатива расширит возможности пациентов получить медицинскую помощь, а также увеличит доступность телемедицинских консультаций и сэкономит время россиян.

«Например, появится возможность получить назначение лечения профильными медицинскими работниками из разных городов и регионов», — отметили в ведомстве.

Если итоги эксперимента признают успешными, то подобную практику планируют разрешить по всей России, в том числе, в рамках ОМС. Куратором проекта назван первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Общество,Андрей Белоусов,Минэкономразвития,
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