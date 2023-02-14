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35 минут назад

В «Балтийском доме» отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием Серебрякова и Раппопорт

Елена Прошина

Театр-фестиваль «Балтийский дом» (Санкт-Петербург) за 30 минут до начала отменил спектакль «Эйнштейн и Маргарита», в котором играют актеры Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков. Об этом пишет «Фонтанка».

Спектакль с участием Серебрякова и Раппопорт отменили в Петербурге
Фото: ТАССТАСС

В пресс-службе театра пояснили, что отмена якобы произошла «по техническим причинам». Конкретные причины решения не были названы, отмечает портал.

По данным издания, назначенное на 15 февраля представление также было отменено.

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Уточняется, что спектакль по пьесе Александра Гельмана «Альмар» ранее ставили в Москве и Петербурге, он вошел в репертуары нескольких театров.

Журналисты напомнили, что на днях Ксения Раппопорт активно поддержала свою коллегу Лию Ахеджакову, неоднократно делала репосты публикаций лиц, признанных в дальнейшем иноагентами.

Алексей Серебряков, заметили в редакции, не пользуется хорошим отношением некоторых СМИ и Telegram-каналов. Они обвиняют его в нелюбви к России.

Общество,Лия Ахеджакова,Александр Гельман,Алексей Серебряков,Ксения Раппопорт,
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