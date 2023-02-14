Спектакль с участием Серебрякова и Раппопорт отменили в Петербурге

Театр-фестиваль «Балтийский дом» (Санкт-Петербург) за 30 минут до начала отменил спектакль «Эйнштейн и Маргарита», в котором играют актеры Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков. Об этом пишет «Фонтанка».

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В пресс-службе театра пояснили, что отмена якобы произошла «по техническим причинам». Конкретные причины решения не были названы, отмечает портал.

По данным издания, назначенное на 15 февраля представление также было отменено.

Уточняется, что спектакль по пьесе Александра Гельмана «Альмар» ранее ставили в Москве и Петербурге, он вошел в репертуары нескольких театров.

Журналисты напомнили, что на днях Ксения Раппопорт активно поддержала свою коллегу Лию Ахеджакову, неоднократно делала репосты публикаций лиц, признанных в дальнейшем иноагентами.