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8 минут назад

Более десяти тысяч жителей российского города остались без воды

Елена Прошина

В центре Саратова около дома №81 по улице Максима Горького произошла авария на сетях холодного водоснабжения, без воды остались почти 700 домов с населением свыше десяти тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Более десяти тысяч жителей российского города остались без воды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там отметили, что 450 многоквартирных и более 240 частных домов «находятся в зоне пониженных параметров подачи водоснабжения». В них проживает более десяти тысяч человек.

На данный момент прокуратура ведет проверку в связи с аварией.

Также на ее контроле находится ход проведения работ и возобновление подачи жителям холодной воды. На место аварии с целью координации деятельности выезжал зампрокурора Саратова Виталий Марцинкевич.

Общество,Генпрокуратура РФ,
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