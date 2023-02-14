Более десяти тысяч жителей российского города остались без воды

В центре Саратова около дома №81 по улице Максима Горького произошла авария на сетях холодного водоснабжения, без воды остались почти 700 домов с населением свыше десяти тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

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Там отметили, что 450 многоквартирных и более 240 частных домов «находятся в зоне пониженных параметров подачи водоснабжения». В них проживает более десяти тысяч человек.

На данный момент прокуратура ведет проверку в связи с аварией.