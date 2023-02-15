В СПЧ раскритиковали идею вернуть переходы на летнее и зимнее время

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«Все это уже было и показало свою несостоятельность и даже вредное воздействие на физическое состояние людей. Экономики тут тоже не очень много», — раскритиковал идею член Совета.

Кабанов назвал подобные предложения PR-ходом, подчеркнув, что поддержки среди общества идея вернуться на переходы на летнее и зимнее время не вызвала.

О том, что в России захотели вернуть переходы на летнее и зимнее время, стало известно в начале февраля. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев уже направил соответствующий законопроект на заключение правительства России. В пояснительной записке депутат уточнил, что отмена перехода в 2011 году привела к существенному сокращению светлого времени суток, которое эффективно используется населением в период с 18:00 до 23:00.

Впоследствии Матвеев объяснил, что при возвращении переходов на летнее и зимнее время экономия составит до 2,5 миллиарда киловатт-часов.