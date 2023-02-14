Эксперт предостерег россиян от поездок в Турцию в ближайшее время

Россиянам стоит воздержаться от поездок в Турцию в ближайшее время, потому что там до сих пор регистрируются отголоски крупнейшего землетрясения, в день происходят десятки афтершоков (повторных толчков). Об этом заявил автор Telegram-канала «Турция это» Иван Стародубцев в комментарии « Вместе-РФ ».

Эксперт считает, что в этой ситуации поездка в Турцию на февральские или мартовские праздники выглядит как пренебрежение к жизни и здоровью, своему и своих близких. «Я бы попросил россиян воздержаться от поездок, но не уверен, что мой призыв будет услышан», — сказал он. Стародубцев напомнил, что граждане России ездили в Египет во время «арабской весны». По его словам, туристы говорили, что, пока революция происходит в Каире, они будут находиться в другом месте.