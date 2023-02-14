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1 час назад

Таиланд одобрил введение с 1 июня туристического сбора

Алиса Селезнёва

Кабинет министров Таиланда одобрил введение с 1 июня курортного сбора с иностранных туристов, в том числе и россиян. Об этом сегодня сообщил телеканал Thai PBS.

Таиланд введет туристический сбор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, налог будет варьироваться от 150 до 300 батов ($4 - $9) в зависимости от того, как именно прибыл в страну иностранный путешественник. 150 батов должны будут заплатить туристы, приехавшие по суше и морю, 300 батов - авиапассажиры.

«Налог не будет взиматься с тех, кто имеет дипломатические паспорта, разрешение на работу, а также с детей в возрасте до двух лет и транзитных пассажиров», - отмечается в статье.

Предполагается, что собранные средства будут использованы для страховых выплат пострадавшим туристам, а также для развития туристических направлений.

Ранее риелторы зафиксировали рост спроса со стороны российских граждан на недвижимость в Таиланде. По словам коммерческого директора Tranio Елены Милишенковой, спрос среди россиян на недвижимость в Таиланде возрос на 135%, а медианный бюджет повысился на 20%, до 150 тысяч евро.

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