Таиланд введет туристический сбор

Кабинет министров Таиланда одобрил введение с 1 июня курортного сбора с иностранных туристов, в том числе и россиян. Об этом сегодня сообщил телеканал Thai PBS.

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По данным издания, налог будет варьироваться от 150 до 300 батов ($4 - $9) в зависимости от того, как именно прибыл в страну иностранный путешественник. 150 батов должны будут заплатить туристы, приехавшие по суше и морю, 300 батов - авиапассажиры.

«Налог не будет взиматься с тех, кто имеет дипломатические паспорта, разрешение на работу, а также с детей в возрасте до двух лет и транзитных пассажиров», - отмечается в статье.

Предполагается, что собранные средства будут использованы для страховых выплат пострадавшим туристам, а также для развития туристических направлений.