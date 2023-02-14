Женщины назвали любимый подарок ко Дню всех влюбленных

Аналитики сервиса знакомств RusDate.net провели опрос среди пользователей о том, какой подарок россияне считают лучшим на День всех влюблённых и выяснили, что 52% женщин хотели бы получить в подарок цветы.

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Об этом сообщает «Газета.Ru».

Так, 52% опрошенных женщин хотят в подарок цветы, 15% — украшения, 12% — косметику и парфюмерию.

Среди мужчин, 34% хотели бы получить гаджет, 12% — часы или украшение, 26% — букет из колбасы и пива.