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31 минуту назад

Опрос: больше половины женщин хотят получить цветы на День всех влюблённых

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Аналитики сервиса знакомств RusDate.net провели опрос среди пользователей о том, какой подарок россияне считают лучшим на День всех влюблённых и выяснили, что 52% женщин хотели бы получить в подарок цветы.

Женщины назвали любимый подарок ко Дню всех влюбленных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Так, 52% опрошенных женщин хотят в подарок цветы, 15% — украшения, 12% — косметику и парфюмерию.

Среди мужчин, 34% хотели бы получить гаджет, 12% — часы или украшение, 26% — букет из колбасы и пива.

Ранее аналитик маркетплейсов Вадим Верединский в беседе с URA.RU рассказал, какие подарки чаще всего выбирают россияне в преддверии Дня всех влюблённых.

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