Таиланд введет туристический сбор

Правительство Таиланда одобрило введение с 1 июня сбора с иностранных туристов в размере от 150 до 300 батов (от 4 до 9 долларов), сообщил во вторник телеканал Thai PBS.
По данным канала, 150 батов будут обязаны уплатить прибывающие по морю и суше туристы, а 300 батов — авиапассажиры. Заявляется, что собранные средства пойдут на развитие туризма и поддержку пострадавших в происшествиях и путешественников.
Как сообщала «Парламентская газета», изначально планировалось ввести сбор в 2019 году, но из-за пандемии и снижения турпотока решение отложили. В мае 2021 года правительство Таиланда вновь стало обсуждать эту идею.