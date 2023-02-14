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30 минут назад

Таиланд с 1 июня введет туристический сбор

Парламентская газетаиещё 2

Правительство Таиланда одобрило введение с 1 июня сбора с иностранных туристов в размере от 150 до 300 батов (от 4 до 9 долларов), сообщил во вторник телеканал Thai PBS.

Таиланд введет туристический сбор
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По данным канала, 150 батов будут обязаны уплатить прибывающие по морю и суше туристы, а 300 батов — авиапассажиры. Заявляется, что собранные средства пойдут на развитие туризма и поддержку пострадавших в происшествиях и путешественников.

Как сообщала «Парламентская газета», изначально планировалось ввести сбор в 2019 году, но из-за пандемии и снижения турпотока решение отложили. В мае 2021 года правительство Таиланда вновь стало обсуждать эту идею.

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