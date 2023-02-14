Таиланд введет туристический сбор

Правительство Таиланда одобрило введение с 1 июня сбора с иностранных туристов в размере от 150 до 300 батов (от 4 до 9 долларов), сообщил во вторник телеканал Thai PBS.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

По данным канала, 150 батов будут обязаны уплатить прибывающие по морю и суше туристы, а 300 батов — авиапассажиры. Заявляется, что собранные средства пойдут на развитие туризма и поддержку пострадавших в происшествиях и путешественников.