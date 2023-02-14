Мизулина предложила сделать творчество иноагентов народным достоянием

Глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина предложила сделать творчество иностранных агентов народным достоянием. Об этом сообщается в Telegram-канале Daily Storm.

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По словам Мизулиной, такие предложения поступили от ряда граждан. Глава Лиги безопасного интернета отметила, что речь идет о снятии ограничений на авторские права на музыку, кино, книги и другое творчество у деятелей культуры, признанных иноагентами.

Мизулина добавила, что такое решение позволит обществу использовать материал иностранных агентов, изначально внесших свой вклад в культуру, без их «разрешения и согласия», а также подчеркнула, что в этом вопросе «много тонких граней». Глава Лиги безопасного интернета призвала аккуратно подходить к вопросу о возможности лишения гражданства иноагентов.