Мощные снегопады спрогнозировали на Кубани

До конца дня 14 февраля и все 15-е число в нескольких районах Краснодарского края ожидаются сильные осадки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, дождь с мокрым снегом ожидают в Горячеключевском, Апшеронском, Туапсинском районах. При этом мокрый снег будет налипать на провода и ветви деревьев, что может создать опасные ситуации.

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Атмосферный фронт, который будет проходить по территории Кубани, принесет осадки и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

- МЧС Кубани работает в режиме повышенной готовности. В зоны возможных чрезвычайных ситуаций выдвинуты подвижные пункты обогрева. Они направлены в район Молдовановского перевала и Шаумяновского перевала. Также пункт обогрева развернут в Армавире на 159-м километре федеральной автодороги Р-217, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В Краснодаре в районе Восточного обхода установили мобильный комплекс информирования и оповещения населения. В Главном управлении МЧС круглосуточно функционирует рабочая группа постоянно оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Краснодарского края.