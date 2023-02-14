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1 час назад

Мощные снегопады 14 и 15 февраля спрогнозировали на Кубани

Российская Газета

До конца дня 14 февраля и все 15-е число в нескольких районах Краснодарского края ожидаются сильные осадки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, дождь с мокрым снегом ожидают в Горячеключевском, Апшеронском, Туапсинском районах. При этом мокрый снег будет налипать на провода и ветви деревьев, что может создать опасные ситуации.

Мощные снегопады спрогнозировали на Кубани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Атмосферный фронт, который будет проходить по территории Кубани, принесет осадки и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

- МЧС Кубани работает в режиме повышенной готовности. В зоны возможных чрезвычайных ситуаций выдвинуты подвижные пункты обогрева. Они направлены в район Молдовановского перевала и Шаумяновского перевала. Также пункт обогрева развернут в Армавире на 159-м километре федеральной автодороги Р-217, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В Краснодаре в районе Восточного обхода установили мобильный комплекс информирования и оповещения населения. В Главном управлении МЧС круглосуточно функционирует рабочая группа постоянно оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Краснодарского края.

В Туапсинском районе рядом с Молдованским перевалом даже пришлось ограничить движение для грузовиков по трассе М4 "Дон" из-за ухудшения погоды. Трассу чистили все утро и открыли лишь к середине дня 14 февраля.

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