Щербаков выписался из больницы

Народный артист РФ Борис Щербаков, госпитализированный в начале февраля с бронхитом, уже выписался. Об этом ТАСС рассказала супруга актера Татьяна Бронзова.
По ее словам, в настоящее время артист находится дома и чувствует себя хорошо.
Сам Борис Васильевич в разговоре с РИА Новости также подтвердил информацию, что сегодня выписался из больницы. Он также добавил, что хорошо себя чувствует.
Напомним, 73-летний Борис Щербаков попал в Боткинскую больницу 1 февраля. Несколько дней он пробыл в реанимации, после чего звезды перевели в обычную палату. По словам его сына Василия, у артиста диагностировали обострение хронического бронхита. В общей сложности, артист две недели пробыл в клинике.