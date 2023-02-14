Щербаков выписался из больницы

Народный артист РФ Борис Щербаков, госпитализированный в начале февраля с бронхитом, уже выписался. Об этом ТАСС рассказала супруга актера Татьяна Бронзова.

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По ее словам, в настоящее время артист находится дома и чувствует себя хорошо.

Сам Борис Васильевич в разговоре с РИА Новости также подтвердил информацию, что сегодня выписался из больницы. Он также добавил, что хорошо себя чувствует.