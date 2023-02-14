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5 минут назад

Щербаков выписался из больницы

Елена Прошина

Народный артист РФ Борис Щербаков, госпитализированный в начале февраля с бронхитом, уже выписался. Об этом ТАСС рассказала супруга актера Татьяна Бронзова.

Щербаков выписался из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, в настоящее время артист находится дома и чувствует себя хорошо.

Сам Борис Васильевич в разговоре с РИА Новости также подтвердил информацию, что сегодня выписался из больницы. Он также добавил, что хорошо себя чувствует.

Напомним, 73-летний Борис Щербаков попал в Боткинскую больницу 1 февраля. Несколько дней он пробыл в реанимации, после чего звезды перевели в обычную палату. По словам его сына Василия, у артиста диагностировали обострение хронического бронхита. В общей сложности, артист две недели пробыл в клинике.

Общество,Татьяна Бронзова,Борис Щербаков,
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