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1 час назад

Россияне определились с лучшими песнями о любви

Lenta.ruиещё 2

Россияне определились с лучшими отечественными песнями о любви. Об этом сообщается в результатах исследования стриминговой платформы «Яндекс Музыка», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Россияне определились с лучшими песнями о любви
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно полученным данным, самым романтическим жанром жители страны назвали поп-музыку, 72 процента которой посвящены любви. Самыми «любвеобильными» исполнителями этого жанра стали Artik&Asti, Юрий Шатунов и NЮ.

На втором месте оказался шансон. Содержание 28 процентов песен в этом жанре также посвящено любви. Третьим романтическим жанром был назван рэп, 27 процентов треков которого посвящены чувствам.

Самыми характерными словами в композициях, записанных в жанре поп и посвященных любви, стали «винишко», «наболеть» и «по-английски». В рэп-треках — «дилер» и «поделом», а в жанре шансон — «девчонка» и «черемуха».

По результатам исследования, печальных песен о любви оказалось в пять раз больше, чем радостных. Самыми оптимистичными жанрами были названы поп и рэп, а самыми пессимистичными — инди и рок.

Ранее музыкальные критики и продюсеры назвали имена молодых артистов, обладающих высокими шансами раскрыться в 2023 году.

Общество,Юрий Шатунов,
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