Россиянам рассказали, куда легче всего получить шенгенскую визу

В настоящих условиях россиянам проще всего получить шенгенскую визу в Венгрию и Грецию. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Как уточняется, быстро получить визу в Венгрию можно с целью турпоездки. Это одна из стран, у туроператоров которой есть свои квоты в консульстве.

«Благодаря лояльной визовой политике это одна из самых популярных у россиян стран Европы даже в условиях санкций», - говорится в сообщении.

Еще одна лояльная в этом отношении к россиянам страна – Греция. У греческих туроператоров также есть своя, отдельная запись, помимо общей. Заявки на шенгенскую визу в эти две страны рассматриваются как правило за 17-20 рабочих дней. Однако в АТОР советуют подавать документу минимум за месяц до поездки.

Также у россиян принимают заявки на шенгены еще восемь стран. Однако основной объем спроса на турпоездки кроме Венгрии и Греции приходится также на Францию, Италию и Испанию.