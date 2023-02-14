Галерея Айвазовского ответила на признание художника украинцем в США

Директор Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского Татьяна Гайдук ответила в беседе с РИА Новости на признание Метрополитен-музеем в Нью-Йорке русских художников украинцами.
Такое решение она назвала абсурдом. «Конечно, Айвазовский был армянином, он был носителем армянской и русской культуры. В доме, в быту царили армянские традиции, но для всех Айвазовский является представителем большого русского мира. Во всем мире он стал известен как русский художник, один из тех, кто прославлял русское искусство», — объяснила она, добавив, что художник был патриотом и на своих полотнах отразил победы русского парусного флота.
Она также напомнила, что Айвазовский обучался мастерству художника примерно в те же годы в Академии художеств, что и кобзарь Тарас Шевченко. «Кобзарь не признал в Айвазовском соотечественника, дружбы между ними не случилось, напротив, Шевченко завидовал успехам Айвазовского. Айвазовский послужил прототипом для образа хмурого, одинокого, унылого и довольно злобного молодого художника в одной из повестей Кобзаря», — напомнила Гайдук.
Метрополитен-музей ранее объявил украинскими художниками Архипа Куинджи, Илью Репина и Ивана Айвазовского.