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49 минут назад

Галерея Айвазовского ответила на признание художника украинцем в США

Lenta.ruиещё 3

Директор Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского Татьяна Гайдук ответила в беседе с РИА Новости на признание Метрополитен-музеем в Нью-Йорке русских художников украинцами.

Галерея Айвазовского ответила на признание художника украинцем в США
Фото: rusmuseumvrm.rurusmuseumvrm.ru

Такое решение она назвала абсурдом. «Конечно, Айвазовский был армянином, он был носителем армянской и русской культуры. В доме, в быту царили армянские традиции, но для всех Айвазовский является представителем большого русского мира. Во всем мире он стал известен как русский художник, один из тех, кто прославлял русское искусство», — объяснила она, добавив, что художник был патриотом и на своих полотнах отразил победы русского парусного флота.

Она также напомнила, что Айвазовский обучался мастерству художника примерно в те же годы в Академии художеств, что и кобзарь Тарас Шевченко. «Кобзарь не признал в Айвазовском соотечественника, дружбы между ними не случилось, напротив, Шевченко завидовал успехам Айвазовского. Айвазовский послужил прототипом для образа хмурого, одинокого, унылого и довольно злобного молодого художника в одной из повестей Кобзаря», — напомнила Гайдук.

Метрополитен-музей ранее объявил украинскими художниками Архипа Куинджи, Илью Репина и Ивана Айвазовского.

Общество,Архип Куинджи,Илья Репин,Тарас Шевченко,Иван Айвазовский,
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