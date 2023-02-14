Галерея Айвазовского ответила на признание художника украинцем в США

Такое решение она назвала абсурдом. «Конечно, Айвазовский был армянином, он был носителем армянской и русской культуры. В доме, в быту царили армянские традиции, но для всех Айвазовский является представителем большого русского мира. Во всем мире он стал известен как русский художник, один из тех, кто прославлял русское искусство», — объяснила она, добавив, что художник был патриотом и на своих полотнах отразил победы русского парусного флота.