Жителей Камчатки предупредили о волнах 14-метровой высоты

Огромные волны ожидаются у берегов Камчатки. Их высота может достигать 14 метров, сообщили в региональном управлении МЧС. Об этом пишет ТАСС.

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Так, волны высотой 8-10 метров ожидаются в ночь на 15 февраля в Елизовском, Усть-Камчатском и Алеутском округах. А уже утром опасное волнение усилится до 12-14 метров.

Как отмечается, для граждан такое явление опасности не несет, однако в этот период не рекомендуется нарушать правила судовождения. В противном случает могут возникнуть опасные ситуации, в частности, аварии и различные повреждения на суднах.