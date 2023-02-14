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45 минут назад

Жителей Камчатки предупредили о волнах 14-метровой высоты

Елена Прошина

Огромные волны ожидаются у берегов Камчатки. Их высота может достигать 14 метров, сообщили в региональном управлении МЧС. Об этом пишет ТАСС.

Жителей Камчатки предупредили о волнах 14-метровой высоты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, волны высотой 8-10 метров ожидаются в ночь на 15 февраля в Елизовском, Усть-Камчатском и Алеутском округах. А уже утром опасное волнение усилится до 12-14 метров.

Как отмечается, для граждан такое явление опасности не несет, однако в этот период не рекомендуется нарушать правила судовождения. В противном случает могут возникнуть опасные ситуации, в частности, аварии и различные повреждения на суднах.

Кроме того, синоптики сообщают о приближающемся к региону циклону. Порывы ветра будут достигать до 33 м/с. Также по прогнозам, ожидается метель.

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