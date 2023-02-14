Актер из "Брата 2" Дмитрий Орлов заявил о завершении карьеры

Дмитрий Орлов, российский актер кино и ТВ, режиссер, сценарист и телеведущий заявил, что, возможно, сыграл свою последнюю роль в кино. Речь о мелодраме "Легкое знакомство", премьера которой состоялась 2 февраля. У Дмитрия в ленте главная мужская роль.

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"Сейчас мне 50 лет, и все по-другому. И стоит ли в этом участвовать? Второй жизни же не будет", - приводит слова артиста StarHit.

Как заметил Дмитрий: "Можно в рамках этой физической жизни прожить еще какую-то одну. То есть это мой дауншифт и надежда, что это моя последняя роль". Актер добавил, что его прощальная роль получилась красивой.

По словам Орлова, сейчас он работает над совершенно другим проектом и, как только сможет быть независимым в материальном плане от актерства, то "это прекратит".

"Слушайте, ну сорок лет одного и того же - это скукотища. Сейчас у меня нет ни гастролей, ни съемок, я от всего отказался и занимаюсь только новым процессом", - уточнил Дмитрий.

Кстати, серьезные перемены у Орлова произошли не только в профессиональной, но и личной жизни: в 2021-м актер подал на развод с Натальей Бражник, с которой прожил девять лет. А ранее Орлов был женат на актрисе Ирине Пеговой, с которой развелся в 2011-м. У экс-пары есть дочь Татьяна, родившаяся в 2006 году.