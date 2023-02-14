ВЦИОМ: 70% россиян не считают праздником День всех влюбленных

Более половины россиян (70 процентов) не считают праздником День всех влюбленных. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

При этом 26 процентов опрошенных считают День Святого Валентина праздником. Затруднились с ответом 3 процента. Практически половина опрошенных (43 процента) граждан уверены, что День всех влюбленных придуман для увеличения прибыли продавцами и производителями открыток и сувениров.

Опрос был проведен 5 февраля 2023 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

День всех влюбленных нужно отмечать в том случае, если отношение к этому празднику положительное. У кого же 14 февраля вызывает не самые хорошие эмоции, лучше отказаться от этой идеи. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала семейный психолог Наталья Наумова.