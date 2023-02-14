Россияне стали употреблять меньше алкоголя и больше сладкого

"Повышенным спросом в первый месяц нового года пользовались булочные и кондитерские, количество транзакций в которых выросло на 20% и на 13% соответственно. А в магазинах, торгующих спиртными напитками, продажи снизились на 17% по сравнению с январем 2022 года", - говорится в исследовании "МТС банка", которое опубликовало РИА Новости.