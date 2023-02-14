В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
16 минут назад

Россияне стали употреблять меньше алкоголя и больше сладкого

Свободная пресса

В январе этого года жители России стали реже покупать алкоголь. На 17 процентов реже, чем годом ранее, при этом число трат в булочных и кондитерских, наоборот, выросло.

Россияне стали употреблять меньше алкоголя и больше сладкого
Фото: ТАССТАСС

"Повышенным спросом в первый месяц нового года пользовались булочные и кондитерские, количество транзакций в которых выросло на 20% и на 13% соответственно. А в магазинах, торгующих спиртными напитками, продажи снизились на 17% по сравнению с январем 2022 года", - говорится в исследовании "МТС банка", которое опубликовало РИА Новости.

Ранее "Свободная пресса" писала, что экономист объяснил, почему россияне стали меньше занимать «до зарплаты». Основной причиной изменений на рынке микрокредитования в прошлом году, по всей видимости, послужило изменение поведения граждан с потребительской модели к сберегательной.

Общество,МТС-Банк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители