Россияне стали употреблять меньше алкоголя и больше сладкого

В январе этого года жители России стали реже покупать алкоголь. На 17 процентов реже, чем годом ранее, при этом число трат в булочных и кондитерских, наоборот, выросло.
"Повышенным спросом в первый месяц нового года пользовались булочные и кондитерские, количество транзакций в которых выросло на 20% и на 13% соответственно. А в магазинах, торгующих спиртными напитками, продажи снизились на 17% по сравнению с январем 2022 года", - говорится в исследовании "МТС банка", которое опубликовало РИА Новости.
Ранее "Свободная пресса" писала, что экономист объяснил, почему россияне стали меньше занимать «до зарплаты». Основной причиной изменений на рынке микрокредитования в прошлом году, по всей видимости, послужило изменение поведения граждан с потребительской модели к сберегательной.