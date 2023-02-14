В России за несколько недель выросла заболеваемость COVID-19

По информации газеты, за последнюю неделю показатель прироста увеличился на 30,5 процента. Однако смертность из-за коронавируса все это время стабильно снижается.

Уточняется, что рост отмечен в 74 субъектах России. При этом в 21 регионе темпы выше, чем в среднем по стране. В понедельник оперштаб сообщил об 11 006 новых заболевших, а в середине января выявляли около пяти тысяч заболевших. Среднесуточные показатели выросли за прошедший месяц более чем в два раза.