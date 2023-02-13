В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
22 минуты назад

Мария Миронова высказалась о ситуации вокруг Ахеджаковой

Елена Прошина

Дочь Андрея Миронова Мария прокомментировала снятие актёров Назарова и Ахеджаковой с ролей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Мария Миронова высказалась о ситуации вокруг Ахеджаковой
Фото: ТАССТАСС

Миронова заявила, что огорчена таким положением дел.

«Ахеджакова не может выходить на сцену? Это как? Нет, не в связи с возрастом или по состоянию здоровья – дай Вам Бог, Лия Меджидовна наикрепчайшего», – написала она.

Она также назвала происходящее «грустной до боли» несправедливостью. Кроме того, Миронова назвала Ахеджакову уникальной актрисой, а также честным и смелым человеком.

«Такими темпами кто вообще сможет выходить на сцену через какое-то время», – добавила Миронова.

Миронова также добавила, что общество перестало уважать деятелей культуры.

Ранее театр «Современник» отменил последний спектакль с Ахеджаковой.

Общество,Мария Миронова,Андрей Миронов,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители