Мария Миронова высказалась о ситуации вокруг Ахеджаковой

Дочь Андрея Миронова Мария прокомментировала снятие актёров Назарова и Ахеджаковой с ролей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Миронова заявила, что огорчена таким положением дел.
«Ахеджакова не может выходить на сцену? Это как? Нет, не в связи с возрастом или по состоянию здоровья – дай Вам Бог, Лия Меджидовна наикрепчайшего», – написала она.
Она также назвала происходящее «грустной до боли» несправедливостью. Кроме того, Миронова назвала Ахеджакову уникальной актрисой, а также честным и смелым человеком.
«Такими темпами кто вообще сможет выходить на сцену через какое-то время», – добавила Миронова.
Миронова также добавила, что общество перестало уважать деятелей культуры.
Ранее театр «Современник» отменил последний спектакль с Ахеджаковой.