Россияне посчитали электробусы неэкологичными

Большинство россиян считает электробусы неэкологичным видом транспорта. Такой вывод сделали специалисты Аналитического центра НАФИ на основе опроса жителей городов-миллионников, сообщает NEWS.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

Многие респонденты заявили, что вклад в загрязнение воздуха автобусов с электродвигателем равен влиянию автобусов, работающих на дизеле или бензине. 65 процентов считают, что электробусы наносят вред окружающей среде. В то же время негативное влияние на экологию дизельного транспорта отметили 68 процентов, а негативное влияние грузовых автомобилей — 74 процента. Эксперты связывают результаты исследование с неосведомленностью россиян о высоком уровне экологичности электробусов.

58 процентов участников оценили состояние воздуха и атмосферы в своих городах как удовлетворительное. Москвичи вдвое чаще отмечали хорошее качество воздуха — 21 процент против 11 процентов среди жителей других городов. 32 процента респондентов заявили о положительных изменениях состояния воздуха за последние три года. Почти половина (47 процентов) жителей крупных городов предпочитает общественный транспорт для повседневных маршрутов, однако только в 12 процентов случаев такой выбор обусловлен заботой об экологии.