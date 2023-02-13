В России высказались о судьбе Дня святого Валентина в стране

«Но я понимаю, что одним указом мы не заставим всех отмечать День любви. Нам надо многое сделать, чтобы наш праздник из государственного превратился в человеческий. Чтобы людям хотелось вспоминать в этот день, что были такие Петр и Феврония — люди, которые вошли в нашу не только христианскую, но и человеческую историю своим необыкновенным чувством любви и верности друг к другу. Президент свою работу проделал, теперь работа за нами», — сообщила она.