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2 часа назад

В России высказались о судьбе Дня святого Валентина в стране

Lenta.ru

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила против запрета Дня святого Валентина в России. Мнение о судьбе праздника в стране она высказала в разговоре с «Лентой.ру».

В России высказались о судьбе Дня святого Валентина в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

14 февраля в мире отмечается День всех влюбленных или иначе — День святого Валентина. В этот день традиционно влюбленные преподносят друг другу символические подарки и проводят время совместно.

Видео дня

«Европейцы и американцы запрещают нашу классическую литературу, нашу классическую музыку. В этом смысле мы гораздо выше людей, которые борются с культурой. Запретом никогда ничего не решишь. Понравился молодежи этот праздник, давайте тогда учредим свой», — заявил Останина.

Российский аналог Дня влюбленных

Депутат напомнила, что 28 июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности.

«Но я понимаю, что одним указом мы не заставим всех отмечать День любви. Нам надо многое сделать, чтобы наш праздник из государственного превратился в человеческий. Чтобы людям хотелось вспоминать в этот день, что были такие Петр и Феврония — люди, которые вошли в нашу не только христианскую, но и человеческую историю своим необыкновенным чувством любви и верности друг к другу. Президент свою работу проделал, теперь работа за нами», — сообщила она.

Также Останина рассказала, что в прошлом году вносила на рассмотрение законопроект о том, чтобы сделать День любви, семьи и верности выходным.

«Мне показался странным ответ Министерства труда, что если сделать этот день выходным, то это принесет непоправимый ущерб нашей экономике. Я сняла пока с рассмотрения этот законопроект, потому что он неуместен. Не время сейчас рассматривать вопрос об утверждении выходного дня. Закончим спецоперацию, тогда и будем говорить о гражданских праздниках», — подытожила депутат.

Ранее скромный подарок мужа на День святого Валентина принес жительнице американского города Хеймаркет, штат Вирджиния, 766 миллионов рублей. Мужчина вместо цветов подарил Марии Чикас билет моментальной лотереи. Он сказал, что это выигрышный билет, который станет ключом к богатству. Поначалу жена отнеслась к такому подарку скептически.

Общество,Нина Останина,Владимир Путин,Госдума,
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