Дело против Собчак «о неоплаченных каминах» передано в Кунцевский суд Москвы

В Хамовническом суде столицы прошло предварительное заседание по делу об иске к блогеру и телеведущей Ксении Собчак. Компания, установившая камины в её загородном доме, теперь требует 3 млн рублей — якобы в счёт непогашенного платежа за оборудование и монтажные работы. Защита Собчак от комментариев по существу отказалась. По просьбе адвоката ответчика, рассмотрение дела по подсудности перенесли в Кунцевский суд Москвы.

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Иск к Ксении Собчак от индивидуального предпринимателя Е.В. Лякишевой был подан 12 декабря 2022 года. По предварительным данным, Лякишева занималась установкой каминов в загородном доме телеведущей в элитном посёлке Горки-8 на Рублёво-Успенском шоссе. Договор об оказании услуг истец заключила ещё в марте 2020 года, но утверждает, что полного расчёта так и не получила.

В иске Лякишева требует взыскать с Собчак задолженности и пени по договорам о поставке каминного оборудования в дом (камин-гриль на веранде, камин в спальне с подъёмным механизмом, камин в гостиной), демонтаж-монтаж топки, камина, дымохода (облицовка камина из натурального камня, установка, ввод в эксплуатацию оборудования и так далее) в размере 3 млн 30 тыс. 671 рубля.

Адвокаты Собчак иск не комментируют, однако сама ответчица в своём YouTube-канале подробно рассказывала о строительстве дома в Горках-8 и показывала, как отделаны жилые помещения, при этом указывая производителей мебели, оборудования и стройматериалов.

«Получился вот такой дом... Нашлась мебель, с которой всё сложилось», — говорила Собчак, демонстрируя роскошную террасу.

На видео можно увидеть и те самые камины, послужившие поводом для иска.