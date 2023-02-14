Роман Мадянов ушел из Театра Маяковского после 20 лет работы

«Не могу назвать точную причину. Наверное, время настолько стремительно пошло вперед, и я понял: "Ну что сидеть? Какие дальше перспективы?" Если сравнивать со спортсменами: научились мы прыгать на полтора метра, а дальше что?» — прокомментировал свое решение артист.

Следующим шагом он считает работу в театре в качестве приглашенного актера или же съемки в кино. Мадянов подчеркнул, что у него позади колоссальный опыт и работа с талантливыми деятелями культуры, однако он не хочет оставаться в труппе, чтобы «дожидаться, когда можно будет отправить документы на получение звания».