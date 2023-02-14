Российский актер Роман Мадянов ушел из Театра Маяковского после 20 лет работы. Об этом сообщает «АиФ».
«Не могу назвать точную причину. Наверное, время настолько стремительно пошло вперед, и я понял: "Ну что сидеть? Какие дальше перспективы?" Если сравнивать со спортсменами: научились мы прыгать на полтора метра, а дальше что?» — прокомментировал свое решение артист.
Следующим шагом он считает работу в театре в качестве приглашенного актера или же съемки в кино. Мадянов подчеркнул, что у него позади колоссальный опыт и работа с талантливыми деятелями культуры, однако он не хочет оставаться в труппе, чтобы «дожидаться, когда можно будет отправить документы на получение звания».
«Все знали: Ромик в команде, Ромик никогда не подставит, не подведет, Ромик — локомотив. Прекрасно!» — высказался актер о результатах своей работы.
60-летний Роман Мадянов — заслуженный артист России. Помимо театральных ролей он известен по таким фильмам и сериалам, как «Левиафан», «Домашний арест», «12», «Поддубный» и «Штрафбат».