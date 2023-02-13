В России выросла продолжительность жизни

В понедельник вице-премьер РФ провела совещание по вопросам реализации нацпроекта «Здравоохранение». В рамках проекта было создано более 1600 объектов первичного звена и проведено 1,4 млн операций высокотехнологичной медицинской помощи.

Отметив рост ожидаемой продолжительности жизни в 2022 году, Голикова попросила уделить этому вопросу, а также снижению смертности, серьезное внимание в 2023 году. Исторического максимума продолжительность жизни в России достигала в 2019 году – тогда она составила 73,4 года. Вплоть до 2005 года этот показатель не превышал 65 лет.