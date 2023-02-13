В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
11 минут назад

В России выросла продолжительность жизни

РИА "ФедералПресс"иещё 6

Ожидаемая продолжительность жизни в РФ выросла до 72,6 лет. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

В России выросла продолжительность жизни
Фото: pixabaypixabay

«В рамках нацпроекта в прошлом году увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни и снизилась младенческая смертность», – сказала Голикова.

В понедельник вице-премьер РФ провела совещание по вопросам реализации нацпроекта «Здравоохранение». В рамках проекта было создано более 1600 объектов первичного звена и проведено 1,4 млн операций высокотехнологичной медицинской помощи.

Отметив рост ожидаемой продолжительности жизни в 2022 году, Голикова попросила уделить этому вопросу, а также снижению смертности, серьезное внимание в 2023 году. Исторического максимума продолжительность жизни в России достигала в 2019 году – тогда она составила 73,4 года. Вплоть до 2005 года этот показатель не превышал 65 лет.

Общество,Татьяна Голикова,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители