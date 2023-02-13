«Это сексуально»: Мясников объяснил, почему ест и пьет во время эфира

Телевизионная программа «О самом главном» не является медицинским справочником, по которому стоит лечить свои болезни. Если зрителям нужна ценная медицинская информация, пусть приобретут справочник для этих целей. Так в разговоре с «Вечерней Москвой» ответил на критику в свой адрес звездный врач и ведущий ток-шоу Александр Мясников.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В последнее время знаменитый теледоктор все чаще становится объектом критики. По мнению зрителей, Мясников все меньше в передаче говорит о медицине. Он много времени уделяет отвлеченным темам, будь то путешествия или какие-то личные истории из жизни. Знаменитость ругают за плохую дикцию, раздражает публику также привычка врача есть и пить прямо в эфире. На популярном форуме «Отзывы» россияне обратились к руководству канала и потребовали убрать телеведущего из эфира.

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По словам Мясникова, его программа — это свободная территория, где он волен делать то, что хочет.

— Делаю что хочу: хотите — смотрите, не хотите — не смотрите, — заявил Мясников. — Я считаю так: если тебе нужна ценная медицинская информация, то купи себе справочник врача. Открыл — и там все написано. По телевизору нельзя лечить людей и давать им рецепты, и не стоит сидя у экрана ждать информации. В программе мы просто говорим о жизни и медицине.

Ответил телеведущий и на критику относительно того, что во время эфиров он часто ест.

— В данном случае зрители разделились на два лагеря: одним это нравится, а другим — нет. Но мне одна зрительница написала, что ей нравится то, как я вкусно ем. Она сказала, что это сексуально, — поделился Мясников. — А злобные и завистливые людишки говорят мне: «Как можно чавкать?».

Доктор отметил, что ему тяжело оценить себя со стороны, но он убежден, что благодаря его участию в шоу у программы есть рейтинги.

— На вкус и цвет, как говорится… В любом случае, рейтинги моей программы куда выше некоторых, и меня смотрят. Я считаю, что иду по правильному пути, — подчеркнул Мясников.

По его словам, он спокойно относится к отзывам злопыхателей.

— Я не могу анализировать, насколько я как врач лучше или хуже остальных. Я действую в рамках своих знаний. Более того, я прожил большую жизнь, я опытнее многих людей и знаю, как тяжело дается активный образ жизни, я делюсь с теми, кто хочет это слушать. Да, иногда мои рассуждения похожи на проповеди. Ну тогда не ходите в церковь к проповеднику, ходите в бары, рестораны и планетарий. Почему вы ко мне ходите? — сказал Мясников.