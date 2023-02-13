Россиянку оштрафовали на 30 тысяч рублей за возложение цветов к памятнику

В Твери суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу за возложение цветов к памятнику. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда города.

По данным ведомства, женщина оставила цветы у памятника жертвам политических репрессий после гибели людей при взрыве в многоэтажке в Днепре. Осужденная отрицала, что сделала это из-за участия в акции. Фигурантка заявила, что не нашла в городе мемориалов, связанных с украинской культурой, и узнала в сети, что многие несут цветы к тому самому памятнику.