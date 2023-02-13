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42 минуты назад

Россиянам могут вернуть переход на летнее и зимнее время

News.ru

Депутаты Госдумы разработали законопроект о возврате к переходу на летнее и зимнее время в России, сообщил в своем Telegram-канале зампред думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. По его словам, документ был направлен на рассмотрение в правительство России. В пояснительной записке он уточнил, что ввод этих мер требуется для рационального использования светлого времени суток.

Россиянам могут вернуть переход на летнее и зимнее время
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В целях рационального использования светлого времени суток на территории Российской Федерации осуществляется дополнительный сезонный перевод часовой стрелки ежегодно в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад, — говорится в документе.

Матвеев подчеркнул, что сейчас световое время используется на 16-58% хуже, чем когда действовал переход. По его словам, люди всегда стремились жить «в согласии с природой», и сегодняшний день не является исключением.

Общество,Михаил Матвеев,Госдума,Правительство РФ,
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