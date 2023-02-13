Россиянам могут вернуть переход на летнее и зимнее время

Депутаты Госдумы разработали законопроект о возврате к переходу на летнее и зимнее время в России, сообщил в своем Telegram-канале зампред думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. По его словам, документ был направлен на рассмотрение в правительство России. В пояснительной записке он уточнил, что ввод этих мер требуется для рационального использования светлого времени суток.