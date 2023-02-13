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50 минут назад

В российском поселке восстановят украденный на дрова туалет

Lenta.ru

В поселке Новоукраинский в Челябинской области восстановят общественный туалет, ранее украденный на дрова. Об этом сообщила глава Чесменского района Татьяна Жморщук, пишет издание «Подъем».

В российском поселке восстановят украденный на дрова туалет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Туалет был установлен рядом с фельдшерско-акушерским пунктом в российском поселке четыре года назад. Стоимость постройки составила 10 тысяч рублей. Объект похитил один из местных жителей, чтобы согреться с его помощью.

По словам Жморщук, на месте украденной уборной скоро построят новую.

«В настоящее время данный вопрос решается. В ближайшее время будет установлен новый туалет», — заявила глава района.

Отмечается, что на похитившего объект жителя подадут в суд.

В январе власти Железноводска пригрозили закрыть общественные туалеты на Аллее любви. Такое решение власти российского города могут принять из-за пар, которые часто уединяются в кабинках. Местные уборщики сообщили, что неоднократно обнаруживали в установленных в декабре туалетах предметы контрацепции. По словам мэра Железноводска Евгения Бакулина, на данный момент окончательное решение о дальнейшей судьбе уборных не принято.

Общество,Евгений Бакулин,
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