В российском поселке восстановят украденный на дрова туалет

В поселке Новоукраинский в Челябинской области восстановят общественный туалет, ранее украденный на дрова. Об этом сообщила глава Чесменского района Татьяна Жморщук, пишет издание «Подъем».

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Туалет был установлен рядом с фельдшерско-акушерским пунктом в российском поселке четыре года назад. Стоимость постройки составила 10 тысяч рублей. Объект похитил один из местных жителей, чтобы согреться с его помощью.

По словам Жморщук, на месте украденной уборной скоро построят новую.

«В настоящее время данный вопрос решается. В ближайшее время будет установлен новый туалет», — заявила глава района.

Отмечается, что на похитившего объект жителя подадут в суд.