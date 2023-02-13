Экс-адвокат Ефремова предположил, почему он отказался от замены наказания

Полагаю, что могла быть внутренняя информация, что, возможно, наказание ему не заменят. Либо поступили контраргументы или возражения [от потерпевшей стороны], и это в совокупности могло повлиять на его решение отозвать ходатайство. Хотя, по моему мнению, все шансы заменить наказание были. Возможен такой вариант, не исключено, [что ему сказали, что ходатайство не одобрят], Поэтому он отозвал, чтобы не получать некий информационный негатив от того, что отказали. Вы знаете, когда решения принимают не в вашу пользу, СМИ об этом рассказывают — это информационный негатив. Может быть этот негатив и не нужен Михаилу Олеговичу, — отметил Алешкин.