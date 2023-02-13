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1 час назад

Жириновский еще десять лет назад сделал пугающее пророчество о землетрясениях в Турции

Слово и Дело

Покойный руководитель Либерально-демократической партии Владимир Жириновский десять лет назад сделал довольно пугающее пророчество. Он предсказал трагедию, которая недавно случилась в Турции.

Жириновский еще десять лет назад сделал пугающее пророчество о землетрясениях в Турции
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Напомним, что с 6 по 7 февраля на территории турецкого государства прошла серия подземных толчков. В результате ЧП, тысячи людей оказались под завалами. Однако недавно выяснилось, что еще в 2013 году Жириновский предвещал подобное развитие событий. В частности, политик говорил, что землетрясения могут произойти не из-за природных факторов.

«Землетрясения, наводнения и даже эпидемии можно вызывать искусственно. <...> Происходит только в Азии и Африке, чтобы обезопасить так называемый золотой миллиард, США и Европу», — сказал он.

По последним данным, число жертв землетрясения в Турции практически достигло 30 тысяч человек. Также подземные толчки лишили жизни тысячи людей в Сирии.

Общество,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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