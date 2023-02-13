Жириновский еще десять лет назад сделал пугающее пророчество о землетрясениях в Турции

Покойный руководитель Либерально-демократической партии Владимир Жириновский десять лет назад сделал довольно пугающее пророчество. Он предсказал трагедию, которая недавно случилась в Турции .

Напомним, что с 6 по 7 февраля на территории турецкого государства прошла серия подземных толчков. В результате ЧП, тысячи людей оказались под завалами. Однако недавно выяснилось, что еще в 2013 году Жириновский предвещал подобное развитие событий. В частности, политик говорил, что землетрясения могут произойти не из-за природных факторов.