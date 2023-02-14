МВД предложило ввести в Крыму ответственность для нудистов

"Необходимо особое внимание обратить на расположенные на территории республики нудистские пляжи, особенно те, которые находятся в пешей доступности и не закрыты от детских глаз. Как пример, Коктебель - на центральной набережной, где нет даже ограждений. В связи с тем, что привлечь данных лиц за нахождение в обнаженном виде в соответствии с кодексом об административных правонарушениях РФ проблематично - отсутствует состав, попадающий под данный вид поведения, решить данную проблему можно путем внесения соответствующих норм в закон Республики Крым "Об административных правонарушениях в Республике Крым", предусмотреть ответственность за нахождение в обнаженном виде в местах общего пользования, в том числе на пляжах", - сказала Алексеева.