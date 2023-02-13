Марина Лошак отреагировала на информацию об уходе из Пушкинского музея

«Сегодня в telegram-каналах было распространено сообщение, в котором со ссылкой на личное высказывание Марины Лошак утверждается, что она уходит со своего поста по собственному желанию. Сообщаем, что приводимые в кавычках слова не являются цитатой и не произносились Лошак», — рассказали в музее.