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39 минут назад

Врач предупредила перенесших ковид о болях в суставах длиною в полгода

Мария Иванова

Врач-ревматолог Алена Загребнева рассказала, что переболевшие коронавирусом могут столкнуться с развитием суставного синдрома. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Врач предупредила перенесших ковид о болях в суставах длиною в полгода
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Синдром характеризуется болями в суставах, иногда деформацией суставов, скованностью в движениях и нарушениями сухожильно-связочного аппарата.

Загребнева отметила, что в некоторых случаях симптомы могут проявляться в течение шести месяцев, а затем исчезнуть.

Врач подчеркнула, что причины большинства ревматических заболеваний неизвестны, но вирусы, в том числе и ковид, считаются катализаторами.

«Любая вирусная инфекция может запустить иммунитет, вызвать агрессивную реакцию, и может дебютировать наше аутовоспалительное заболевание», - объяснила Загребнева.

Она подчеркнула, что всплеска ревматических заболеваний во время пандемии удалось избежать благодаря вакцинации.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о постковидном синдроме у переболевших коронавирусом и посоветовал делать УЗИ внутренних органов после болезни.

По словам врача, синдром проявляется через три - четыре месяца после ковида в виде симптомов, которые нельзя связать с чем-либо еще, - боли в груди, одышки, долгого кашля, тахикардии, частых циститов, болей в пояснице или в животе, диареи и тошноты, замутненности сознания, нарушении сна и краткосрочной памяти.

Общество,Евгений Тимаков,
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