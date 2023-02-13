Врач предупредила перенесших ковид о болях в суставах длиною в полгода

Врач-ревматолог Алена Загребнева рассказала, что переболевшие коронавирусом могут столкнуться с развитием суставного синдрома. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Синдром характеризуется болями в суставах, иногда деформацией суставов, скованностью в движениях и нарушениями сухожильно-связочного аппарата.

Загребнева отметила, что в некоторых случаях симптомы могут проявляться в течение шести месяцев, а затем исчезнуть.

Врач подчеркнула, что причины большинства ревматических заболеваний неизвестны, но вирусы, в том числе и ковид, считаются катализаторами.

«Любая вирусная инфекция может запустить иммунитет, вызвать агрессивную реакцию, и может дебютировать наше аутовоспалительное заболевание», - объяснила Загребнева.

Она подчеркнула, что всплеска ревматических заболеваний во время пандемии удалось избежать благодаря вакцинации.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о постковидном синдроме у переболевших коронавирусом и посоветовал делать УЗИ внутренних органов после болезни.