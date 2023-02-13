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1 час назад

«Ъ»: россияне сталкиваются с проблемами выдачи шенгенских виз из-за ботов

RT на русском

Россияне столкнулись с проблемами выдачи виз в ЕС и США из-за создаваемых ботов, которые занимают все свободные места в визовых центрах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников туристического рынка.

Россияне столкнулись с проблемами выдачи шенгенских виз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После бронирования всех доступных слотов боты предлагают их россиянам за плату от 4 тыс. рублей до 7,5 тыс. рублей.

Как отмечают эксперты, написание программы для таких целей не составляет труда.

«Они резервируют все свободные слоты на сайте визовых центров, повторяя задачу поиска каждую минуту, что сильно затрудняет попытки самостоятельной записи», — сообщила замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина.

Кроме того, из-за деятельности ботов увеличивается время получения виз.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, где россияне могут отдохнуть за границей на море в феврале и марте 2023 года без сложностей с оформлением визы.

Общество,Коммерсант,ЕС,
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