Названы самые востребованные IT-специальности в России

Программный директор направления «Программирование» Сергей Попов в Skillbox рассказал в беседе с RT о самых востребованных IT-специальностях в России.

Фото: Gettyimages.ru © Thomas Barwick Gettyimages.ru © Thomas Barwick

«Одна из самых ярких тенденций в сегменте IT в текущей экономической ситуации — импортозамещение. Айтишники станут больше заниматься разработкой отечественных программ, созданием приложений и автоматизацией процессов в бизнесе. На 2023 год можно сделать осторожные прогнозы по изменениям зарплатных ожиданий программистов», — отметил эксперт.

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Бизнес, который столкнётся с необходимостью оптимизации расходов, в найме будет, как и раньше, «отдавать предпочтение мидлам, но может начать смотреть в сторону джунов», — отметил он.

«Тренду может также способствовать трудоустройство в зарубежные компании ранее переехавших из страны высококвалифицированных разработчиков. Это может привести к росту конкуренции среди специалистов среднего звена, а соответственно, увеличению зарплатной вилки для них», — рассказал Попов.

В число самых востребованных специалистов в сфере IT, по его мнению, входят специалисты по разработке на Java.

«Они решают большинство задач бизнеса для взаимодействия с конечным пользователем: поддержка корпоративного софта, создание приложений, в том числе банковских, обслуживание касс. Такие специалисты нужны в большом количестве самых разных проектов не только IT-сектора, но и других сфер», — добавил он.

Также, как отметил собеседник RT, востребованы разработчики на C++ и С#.

«Один из основных функционалов этих языков — написание сложного софта для производств. Помимо этого, специалисты занимаются поддержкой поисковиков, игр, графических движков, приложений, программированием устройств интернета вещей», — заявил эксперт.

Разработчики на Python — ещё одна категория востребованных специалистов.

«Программисты могут использовать язык для написания веб-приложений, нейросетей и автоматизации процессов. Кроме того, Python может быть полезен в создании игр и ботов в социальных сетях», — подчеркнул Попов.

Помимо этого, популярны такие специалисты, как Data Scientist, заявил он.

«Это собирательный термин для всех специалистов, которые работают с данными. Так, аналитики и data-инженеры занимаются сбором, обработкой и анализом данных, проверкой гипотез и построением прогнозных моделей. Их инструментарий помогает бизнесу принимать эффективные решения и разрабатывать стратегии», — добавил эксперт.